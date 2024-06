nuovo-volo-napoli-casablanca

Royal Air Maroc amplia il suo network, frequenza bisettimanale: lunedì e sabato Importante tassello per il piano di sviluppo in Italia e la nuova visione More for Africa

NAPOLI – Royal Air Maroc – compagnia di bandiera del Marocco attiva da oltre 67 anni e parte dal 2019 di Oneworld, una delle più prestigiose alleanze di compagnie aree al mondo – aggiunge un importante tassello al proprio piano di sviluppo, che vede l’Italia ricoprire un rilevante ruolo strategico per il percorso volto a posizionare la compagnia come vettore globale: il 22 giugno ha preso il via un nuovo volo diretto che collegherà Napoli, città chiave per l’area del sud Italia, anche in relazione alla consistente presenza di comunità marocchine e africane, a Casablanca, capitale economica del Marocco, nonché piazza finanziaria tra le più significative dell’Africa.

Con una programmazione bisettimanale, attiva il sabato e il lunedì, la nuova rotta sarà rimarchevole anche per il traffico leisure e per le aziende impegnate in azioni di business in Marocco e nel continente africano: operato con un Boeing 737-800 da 159 posti (12 business, 147 economy), il volo sarà attivo tutto l’anno e partirà da Napoli alle ore 21.25, con arrivo a Casablanca alle 23.45 (ora locale).

La partenza da Casablanca è prevista alle 16.10 (ora locale), con arrivo nello scalo partenopeo alle ore 20.25. Dopo il 16 settembre, è previsto un cambio di orari con partenze rispettivamente da Casablanca e da Napoli alle ore 14.00 (arrivo alle ore 18.15) e alle ore 19.15 (arrivo alle 21.35).

La tratta che ha ufficialmente preso il via in questi giorni va a rafforzare l’ampia rete delle rotte di Royal Air Maroc in Italia, secondo mercato europeo di riferimento, che offre voli diretti per il Marocco da Torino Caselle, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Bologna G. Marconi e Roma Fiumicino.

Con i due nuovi collegamenti il numero complessivo di voli diretti sale a 44 e per l’inverno 2024 la compagnia sarà operativa con un sensibile aumento della programmazione rispetto al 2019, offrendo, attraverso l’hub di Casablanca, numerosi voli verso le più importanti città del Marocco (Marrakech, Agadir, Tangeri, Fez), dell’Africa Subsahariana (Dakar, Lagos, Accra, Abidjan, Bamako), del Nord America (New York, Washington e Miami) e del Canada (Montreal).

A giugno 2024, oltre a Napoli, le nuove aperture saranno Manchester e Abuja, capitale della Nigeria, collegate tre volte alla settimana con Casablanca, mentre per l’inverno è prevista l’apertura di San Paolo, in Brasile.

“Il nuovo volo da Napoli, sesta città italiana da cui partono voli di Royal Air Maroc, fa parte del piano di sviluppo di Royal Air Maroc in Italia e risponde direttamente alle esigenze del mercato, caratterizzato da tutte le sue componenti, ovvero l’importante presenza della comunità marocchina e africana, ma anche di traffico leisure e corporate. Collaboriamo da sempre al fianco di tutta la rete di distribuzione, canale che riteniamo prezioso per una piazza rilevante come quella italiana.

Per offrire un maggior servizio ai passeggeri, abbiamo attivato anche delle tratte in codesharing con Ita Airway, con un focus soprattutto sul Sud Italia ed Isole. Il bacino di utenza che insiste su Napoli è molto importante per noi per diversi fattori e siamo orgogliosi che questo volo da una città strategica ci permetta di sviluppare un’ulteriore azione legata alla missione di ampliare le connessioni tra il Marocco e il mondo, operando all’interno della visione #DreamAfrica #MeetMarocco, orientata a supportare le potenzialità, le risorse e la dinamicità uniche del nostro continente”, commenta Korchi Mohammed Adil, Country Manager della divisione italiana di Royal Air Maroc.

Il Napoli-Casablanca va inquadrato nella nuova vision di Royal Air Maroc, racchiusa nel nuovo payoff che accompagna il logo: #DreamAfrica #MeetMarocco.

Oltre all’ambizione di rafforzare il network tra tutta l’Africa e il resto del mondo, descrive un programma di iniziative pensate con un’attenzione privilegiata anche per la parte del continente subsahariano, offrendo un’esperienza e servizi unici, immersi nella ricca cultura del Marocco e dell’Africa: tra le altre cose, per esempio, doppio bagaglio in stiva in relazione alla destinazione di arrivo, ricette africane a bordo, aree di transito dedicate, voucher per pasti gratuiti, lounge per i passeggeri in transito a Casablanca, Vip lounge per la business class, assistenza per i minori non accompagnati, personale di bordo di origine africana e un network maggiore di rotte grazie all’ingresso in Oneworld.

“Siamo lieti che la principale compagnia aerea del Marocco attivi un collegamento verso un’area con un grande potenziale di espansione che necessita di maggiore connettività, sia per rispondere alle esigenze di mobilità delle comunità presenti in Campania, che per incentivare una forma di turismo di tipo “esperienziale” sempre più richiesta e diffusa, che il Marocco, con la molteplicità di luoghi ed atmosfere, può pienamente soddisfare”, dichiara Margherita Chiaramonte, Direttore Commercial Aviation di GESAC.

Un piano di sviluppo ambizioso di portata globale, in qualità di azienda leader del Marocco e orgoglioso attore di riferimento del continente africano

È rilevante mettere in evidenza che la nuova visione della compagnia si inserisce in un disegno ambizioso e di ampio respiro, all’insegna dell’eccellenza, testimoniato anche da un ulteriore riconoscimento nel 2023, agli Skytrax Airline Awards, di “Miglior compagnia aerea regionale in Africa” per il nono anno consecutivo.

Forte attualmente anche dei primati di più importante vettore africano, per volumi di traffico e servizi, e del maggior numero di collegamenti tra Africa ed Europa e tra Africa e Nord America, Royal Air Maroc ha attivo un network di oltre 90 destinazioni in 49 paesi e collega il Marocco alle principali città europee, africane e del continente americano.

Pietra miliare del nuovo corso della compagnia, l’ingresso nel 2019 in Oneworld, che in primo luogo esprime il prestigioso posizionamento del Marocco nello scenario mondiale e il riconoscimento della qualità, della brand reputation e della leadership di Royal Air Maroc.

Passaggio fondamentale per il posizionamento in qualità di vettore globale, il contratto di programma firmato l’11 luglio 2023 dal Governo del Regno del Marocco per l’attuazione di un ambizioso piano di sviluppo che prevede di quadruplicare la flotta entro il 2037, aumentando di conseguenza le tratte coperte, i passeggeri totali e migliorando la percentuale di riempimento.

Questa operazione segnerà per Royal Air Maroc un significativo cambio di passo, con un effetto estremamente positivo sul Paese, la sua economia e la sua influenza attraverso un nuovo modello di business di respiro mondiale e l’ampliamento del network di destinazioni.

Facendo base all’aeroporto di Casablanca, con proprio Hub sul Terminal 1 di nuova costruzione, Royal Air Maroc dispone di infrastrutture all’avanguardia che hanno contribuito a migliorare tutti i processi relativi all’esperienza di viaggio, anche grazie a un sostanziale aumento della capacità dedicata alla gestione dei passeggeri a terra, con nuovi servizi, lounge, area relax, area dedicata per le famiglie con bambini e lounge dedicate ai minori non accompagnati.

Nell’ottica di esprimere i valori della compagnia e il suo orizzonte di riferimento, è stata pensata la nuova brand identity con un marchio “look and feel”, che, con una cifra stilistica che vuol essere contemporanea, ricca di energia e fortemente emozionale, riflette l’orgoglio per le radici nella cultura marocchina e africana.

Servizio ancora più capillare, grazie al codeshare con Ita Airways, anche al servizio della distribuzione

Tra i punti di forza del piano di sviluppo relativo ai flussi da e per l’Italia, l’attivazione del codeshare con Ita Airways, che permetterà ai clienti Royal Air Maroc di usufruire di diverse opportunità di collegamento da più città come Brindisi, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Firenze e Verona.

Campagne di forte impatto attive anche in Italia per raccontare lo spirito dinamico del Regno e del continente

Rappresentazione della nuova visione della compagnia e della nuova espressione del suo marchio, che esprime con orgoglio l’identità̀ marocchina e africana, sono le campagne internazionali dal forte appel, declinate attraverso un piano media a 360° e contraddistinte dai claim: Morocco Smile to You, More for Africa, #dreamafrica, #meetmorocco.

Un piano di azioni dedicato al nuovo volo anche in collaborazione con la distribuzione italiana

Il lancio del volo è sostenuto da un articolato piano di iniziative che con azioni su diversi canali social, workshop con le agenzie dell’area di Napoli e Bari, attività con l’aeroporto e che vede già attive campagne ooh, caratterizzate dal claim #meetmorocco in every sense.

