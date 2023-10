Nutella omaggia le parole con la collezione in collaborazione con Treccani

Un’edizione limitata di 21 vasetti

Milano, 5 ott. (askanews) – Le parole e il significato che ciascuna di esse schiude ogni volta che le pronunciamo o le scriviamo, le leggiamo o le ascoltiamo. Sono loro le protagoniste della nuova edizione limitata di Nutella, realizzata in collaborazione con Treccani, da questo mese sugli scaffali dei supermercati.

La nuova collezione “Nutella parole” è un omaggio ai sentimenti in cui ci identifichiamo o che ci rappresentano. Grazie alla collaborazione con Treccani sono state selezionate 21 parole, una per ogni lettera dell’alfabeto, a cui è dedicato un vasetto della crema spalmabile, dalla ‘a’ di amore, alla ‘c’ di creatività, dalla ‘n’ di noi, alla ‘u’ di unicità.

I vasetti della collezione si trasformano così in un dizionario di emozioni, ciascuno con una grafica realizzata ad hoc che si ispira alla parola e al mondo che evoca: una danzatrice che balla su un vinile per la ‘r’ di Ritmo, un sole che sorride per la ‘s’ di sorriso, un papavero rosso in un campo di fiori gialli per la ‘u’ di unicità.

Treccani ha messo a disposizione il suo database, indicando etimologia e significato di ogni parola e collaborando alla ricerca di curiosità per ciascuna di esse. Per la lettera ‘n’, ad esempio, è stata scelta la parola “noi”: al di là del suo uso come pronome di prima persona plurale, il noi “Nell’uso toscano può reggere un verbo al singolare con costruzione impersonale: noi si mangia alle otto; allora, noi s’andava tutti gli anni al mare” o che “può essere usato anche da oratori o scrittori che vogliono considerare gli ascoltatori o lettori come partecipi del proprio ragionare, o che intendono condividere con altre persone la paternità di quanto affermano o esprimono (si parla in questo caso di plurale di modestia): gli autori da noi citati”.

Per approfondire etimologia, significato e curiosità di ognuna delle 21 parole, inoltre, da ottobre sono disponibili 21 brevi podcast della serie “Più che parole” che guidano alla scoperta di ciascuna parola, attraverso etimologia, riferimenti, curiosità, brani e approfondimenti.