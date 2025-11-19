giovedì, 20 Novembre , 25
Nvidia, trimestrale superiore alle aspettative: fatturato a 57 miliardi di dollari, +62%
(Adnkronos) – Il colosso americano dei chip elettronici Nvidia ha pubblicato risultati superiori alle aspettative per il terzo trimestre del suo esercizio, sostenuti da una domanda che “continua ad accelerare”, secondo il ceo Jensen Huang. L’utile netto per il terzo trimestre è balzato del 65% su base annua, raggiungendo i 31,9 miliardi di dollari, riporta una nota. Il dato è stato accolto con favore a Wall Street, dove il titolo del gruppo ha registrato un aumento di quasi il 4% nelle contrattazioni elettroniche dopo la chiusura. Il fatturato è aumentato del 62% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo i 57 miliardi di dollari. 

“La domanda di capacità di calcolo continua ad accelerare”, ha aggiunto Huang, spiegando: “L’intelligenza artificiale si sta diffondendo ovunque e può fare qualsiasi cosa”. E Nvidia non vede alcun rallentamento, prevedendo una crescita del 65% dei ricavi per il trimestre in corso, un ritmo notevolmente superiore alle previsioni degli analisti. Il gruppo di Santa Clara (California) annuncia anche un margine lordo compreso tra il 74,8% e il 75,0%, sempre per il quarto trimestre (chiuso a fine gennaio), ovvero un livello che non si vedeva da cinque trimestri. 

