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NYC, successo a Brooklyn per “Sicily Lands in Hands”
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NYC, successo a Brooklyn per “Sicily Lands in Hands”

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Claudio Lo Monaco a VNY su incontro mastri ceramisti siciliani

New York, 27 giu. (askanews) – Grande intesse a Brooklyn (NYC) per l’evento “Sicily Lands in Hands”, un incontro fra i mastri ceramisti siciliani e la città di New York. I rappresentanti dei sei piccoli paesi dell’arte ceramica siciliana Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca sono sbarcati nella capitale del business americano e mondiale. “Esprimiamo nella ceramica uno degli elementi cardine dell’identità siciliana”, spiega a La Voce di New York Claudio Lo Monaco, assessore alle Attività ceramiche e culturali di Caltagirone e vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica. Il cuore dell’esperienza è il “Passaporto delle Strade della Ceramica Siciliana”, che il viaggiatore ritira nella prima località visitata e, tappa dopo tappa, raccoglie i timbri dei maestri artigiani e delle attività consociate. Al completamento del percorso attraverso i sei comuni, riceve in omaggio un’opera d’arte in ceramica offerta dalle autorità locali. “Un cammino interiore ha concluso Lo Monaco , un percorso dell’anima che attraverso l’arte ognuno è chiamato a fare. Un artigiano ceramista inizia sempre da un processo artistico che è la gestione del caos attraverso le mani, per plasmare cercando la luce”.

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