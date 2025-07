Oasis, via al tour 2025: “Hello, siamo tornati” – Video

(Adnkronos) –

“Hello. It’s good to be back”. Gli Oasis tornano ufficialmente, il concerto di Cardiff va in scena e segna l’inizio della reunion di Liam e Noel Gallagher dopo 16 anni di ‘divorzio’ artistico. “This is not a drill. It’s happening”, annuncia il gigantesco videowall allestito sul palco: “Non è un’esercitazione, sta per succedere”. E lo show comincia con “Hello” (It’s good to be back), il brano ideale per ripresentarsi dopo la lunga assenza.

Il primo concerto dell’attesissimo tour fa esplodere da subito il pubblico che riempie il Principality Stadium di Cardiff: non c’è un posto libero. La band, dal proprio profilo X, pubblica le prime immagini del concerto. I fratelli Gallagher si tengono per mano, alle loro spalle spicca il cartonato di Pep Guardiola, manager del Manchester City, la squadra del cuore di Liam e Noel.

Lo show comincia con Acquiesce, prosegue con Morning Glory e Some might say. In totale, 23 canzoni con la chiusura top tra Don’t Look Back in Anger, Wonderwall e Champagne Supernova, con il bonus di eventuali bis. Domani, 5 luglio, si replica a Cardiff.

Il tour proseguirà poi l’11, il 12, il 19 e il 20 luglio al Manchester Heaton Park. A seguire altre quattro date (25 e 26 Luglio, 2 e 3 Agosto) al Wembley Stadium di Londra, l’8 e il 9 agosto allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo e tappa finale a Dublino, il 16 e il 17 agosto, al Croke Park.