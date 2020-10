AGI – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “non ha fatto altro che guai” nella gestione della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato l’ex presidente Barack Obama durante un comizio a Miami in sostegno del suo ex vice Joe Biden, candidato dei Democratici. “L’idea che la risposta di questa Casa Bianca non sia stata altro che un guaio completo è totalmente senza senso”, ha detto Obama, utilizzando l’espressione colloquiale ‘screw up’, traducibile come ‘incasinare’.

Biden invece, ha proseguito Obama, “non farà guai con i test, non chiamerà gli scienziati idioti, non terrà un evento super diffusore alla Casa Bianca come ha fatto l’attuale presidente”.

L’articolo Obama all’attacco di Trump sul Covid: “Sulla pandemia non ha fatto che guai” proviene da Notiziedi.

