Obama attacca Trump: “Ogni giorno un assalto alle nostre istituzioni democratiche”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Obama attacca Trump: “Ogni giorno un assalto alle nostre istituzioni democratiche”

(Adnkronos) –
Barack Obama attacca Donald Trump. “Viviamo in un momento in cui può essere difficile avere speranza, ogni giorno ci svegliamo con un nuovo assalto alle nostre istituzioni democratiche, un altro colpo allo stato di diritto, un’offesa al senso di decenza”, ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti nell’orazione funebre per il reverendo Jesse Jackson, lanciando così una durissima critica a Trump e la sua amministrazione, senza pronunciare direttamente il nome del presidente.  

“A ogni risveglio vediamo cose che non pensavamo possibili, ogni giorno ci viene detto da chi è in alto di temerci e attaccarci gli uni con gli altri e che alcuni americani contano più degli altri e che qualcuno non conta per niente”, ha continuato Obama che, insieme agli altri ex presidenti democratici, Bill Clinton e Joe Biden, ha presenziato le esequie a Chicago del leader del movimento per i diritti civili morto il mese scorso a 84 anni.  

“Ovunque vediamo che avidità e intolleranza vengono celebrate, insieme a bullismo e prese in giro mascherati da forza”, ha detto ancora Obama, riferendosi evidentemente all’era della seconda presidenza Trump. L’ex presidente ha comunque concluso con un messaggio di speranza, guardando proprio all’esempio di Jackson che “ci ispirato a scegliere la via difficile, la sua voce ci chiama tutti a essere messaggeri di cambiamento e speranza”.  

