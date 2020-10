AGI – L’ex-presidente Usa, Barack Obama, scenderà in campo nella campagna elettorale americana nel tratto finale prima delle elezioni: lo ha assicurato il candidato Dem, Joe Biden. “Sta facendo abbastanza per la nostra campagna: scenderà in pista”, ha garantito l’ex vicepresidente Usa, parlando ai giornalisti, prima di salire su un aereo che lo porterà in Florida per un nuovo comizio.

Fonti anonime dell’entourage di Obama hanno fatto sapere che il 44esimo presidente Usa prevede di scendere a breve in pista, ma non è stata resa nota la sua tabella di marcia elettorale. Obama rimane una figura popolarissima tra i Democratici e Biden,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Obama in pista per il finale della campagna di Biden proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento