Obesità infantile, Italia tra i paesi peggiori in Europa

Milano, 8 mar. (askanews) – Il sovrappeso e l’obesità infantile continuano a rappresentare una delle principali sfide sanitarie e sociali a livello globale. Secondo l’ultima relazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la regione europea, nell’ambito della sorveglianza Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), nei 37 paesi analizzati il 25% dei bambini tra i 7 e i 9 anni è in sovrappeso.

L’Italia figura tra i paesi con i dati più critici: il 37% dei bambini nella stessa fascia d’età è in sovrappeso e il 17% è obeso, con una prevalenza maggiore tra i maschi. Un quadro che si inserisce in una tendenza globale evidenziata anche dall’UNICEF, secondo cui per la prima volta l’obesità ha superato il sottopeso tra i giovani tra i 5 e i 19 anni, con 188 milioni di ragazzi obesi e 35,5 milioni di casi sotto i cinque anni.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, BNP Paribas Cardif rinnova il proprio impegno nella prevenzione con diverse iniziative dedicate a informazione, educazione e promozione di stili di vita sani.

Tra queste c’è la piattaforma “My Food My Future”, disponibile anche in Italia, che offre contenuti informativi su nutrizione e benessere, con articoli, ricette, approfondimenti scientifici e strumenti interattivi come quiz e calcolatore dell’indice di massa corporea. Il sito è disponibile in sette lingue e punta a promuovere una maggiore consapevolezza su alimentazione equilibrata e salute.

Prosegue inoltre il progetto educativo LOVVATI, realizzato con l’associazione FARE X BENE, che coinvolge scuole, studenti e famiglie con attività dedicate alla promozione di stili di vita sani. Nelle prime quattro edizioni l’iniziativa ha coinvolto oltre 15mila studenti e più di 1.800 docenti in 124 scuole di 19 province e 11 regioni italiane.

Le iniziative si affiancano ad attività rivolte anche ai dipendenti, ai partner e ai clienti della compagnia, con programmi di sensibilizzazione, volontariato aziendale e azioni di promozione di una corretta alimentazione.

A livello globale, ricorda la compagnia, l’obesità è responsabile di quasi 4 milioni di morti all’anno legate a patologie come diabete, tumori e malattie cardiovascolari. Secondo il rapporto World Obesity Atlas 2025 della World Obesity Federation, senza interventi efficaci entro il 2030 circa il 50% della popolazione adulta potrebbe essere in sovrappeso o obesa. Dal 2021 il programma di prevenzione dell’obesità di BNP Paribas Cardif ha raggiunto direttamente circa un milione di persone, soprattutto bambini e famiglie.