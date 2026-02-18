Obesità, Lenzi (CNR): malattia cronica, garantire terapie adeguate

mercoledì, 18 Febbraio , 26

Ascolti tv, il finale di ‘Cuori 3’ su Rai1 vince la prima serata

(Adnkronos) - Il finale della terza stagione della...

Mortalità cancro seno -6% in 5 anni, a Udine prima Consensus italiana

(Adnkronos) - In Italia si conferma il calo...

Università: Unicamillus, open day Medicina e Odontoiatria il 4 marzo

(Adnkronos) - Mercoledì 4 marzo, l’Università UniCamillus invita...

Mobilità, indagine: un italiano su due valuta l’acquisto di un’auto green

(Adnkronos) - Meno di 1 italiano su 5...
Strategie preventive, centri specializzati e multidisciplinari

Roma, 18 feb. (askanews) – “Finalmente abbiamo una legge che identifica l’obesità come una malattia cronica, recidivante e ingravescente. Questo significa che medici e cittadini non potranno dire che non lo sanno, perché la legge è una qualche cosa che lo garantisce a livello nazionale. Abbiamo un Piano nazionale sulle cronicità delle Regioni, che garantisce da un lato che le Regioni devono occuparsene, quindi anche gli Assessori regionali alla sanità, anche i Governatori delle Regioni sanno a questo punto che questo è un obbligo”. Lo ha detto Andrea Lenzi, Presidente del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Professore emerito di Endocrinologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, a margine dell’evento “Obesità e salute cardiovascolare – Evidenze e prospettive per la sostenibilità del SSN”.”Abbiamo fortunatamente, grazie anche alla collaborazione pubblico-privato che si è sviluppata, dei farmaci adeguati a poter curare l’obesità. Abbiamo una necessità che questi farmaci e tutta questa struttura normativa possano essere messe a terra – ha aggiunto – attraverso centri specializzati, centri multidisciplinari, e attraverso la possibilità di avere dei pacchetti diagnostici e strategie preventive. E anche, appunto, la possibilità di avere le terapie garantite dai Livelli essenziali di assistenza, non infinite, ma solo dedicate a quei pazienti che hanno veramente quella che è scritta nella legge, cioè la parola obesità come malattia”.

