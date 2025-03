Obiettivo Uni.Co: porte aperte ai giovani commercialisti nelle università italiane

Successo di partecipazione per la seconda edizione di Obiettivo Uni.Co, l’iniziativa promossa dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che ha portato i professionisti di oltre 60 Unioni locali a incontrare gli studenti di oltre 50 Atenei in tutta Italia.

“Abbattere le barriere tra mondo accademico e professionale, offrendo ai giovani una visione concreta e stimolante della carriera di commercialista, è la nostra missione. E i risultati non si sono fatti attendere: centinaia di studenti di ogni regione d’Italia hanno partecipato con entusiasmo agli incontri, dimostrando un forte interesse per le opportunità offerte dalla professione”, ha affermato Francesco Cataldi, presidente UNGDCEC. “La nostra convinzione è che il ricambio generazionale deve essere una priorità per la categoria. Per questo, vogliamo far conoscere ai giovani studenti le reali prospettive della professione, sfatando i luoghi comuni e mostrando come il commercialista sia un attore chiave nello sviluppo economico e sociale del Paese. Un ringraziamento va a chi ha lavorato a questo progetto, ai professionisti coinvolti e agli Atenei che ci hanno aperto le porte”.

Durante gli incontri, i giovani professionisti hanno condiviso le loro esperienze, illustrato i percorsi di formazione e le specializzazioni, e risposto alle numerose domande degli studenti. Un’occasione preziosa per orientarsi e scoprire le diverse sfaccettature di una professione in continua evoluzione.

“In due sole edizioni, Obiettivo Uni.Co è già diventato un ponte fondamentale tra l’università e il mondo del lavoro e le università ci contattano per creare in sinergia momenti dedicati alla professione. Questo conferma la nostra convinzione che i giovani hanno soprattutto bisogno di toccare con mano e conoscere da vicino gli sviluppi professionali di chi decide di intraprendere questo percorso”, ha aggiunto Serena Giannuzzi, della Giunta UNGDCEC. “Con Obiettivo Uni.Co, vogliamo ispirare le nuove generazioni e sostenerle e accompagnarle nel loro percorso di crescita professionale.

Parallelamente lavoriamo su progetti concreti per favorire il ricambio generazionale, quali, solo per citarne alcuni, garanzia di un equo compenso durante il tirocinio e percorsi di carriera post abilitazione: investire sui giovani, d’altronde, è fondamentale per il futuro della nostra categoria”.