Occhio alle “ricadute”… in area di Cuadrado! Ziliani poi esagera sul colombiano… | FOTO!

“Cuadrado subito in campo appena negativizzato al Covid. Si temono ricadute. Specie in area”. Con questo messaggio recentemente pubblicato a mezzo social (twitter), il giornalista Paolo Ziliani punge – come suo solito – la Juventus. In effetti la negatività di Cuadrado, almeno sotto l’aspetto puramente sportivo può costituire un pericolo serio per il Napoli.

Supercoppa Juve-Napoli, Cuadrado titolare: Ziliani la vede così

In ogni caso è pvvio che, al di là di ogni ragionamento agonistico, la notizia è lieta perché il covid è una piaga talmente grande che fa venire meno ogni rivalità (ancorché molto sentita come quella che vede contrapposte Juventus e Napoli). Inoltre, Cuadrado è un noto “cascatore” e se pensiamo che Valeri è un arbitro la cui tradizione “in chiave Juve” è favorevole, la vicenda può destare più di qualche preoccupazione in casa azzurra.

