Occhiuto: in Calabria con me tolleranza zero su reati ambientali

“Difesa del suolo e lotta all’abusivismo in cima all’agenda politica”

Roma, 30 nov. (askanews) – “Da un anno a questa parte, nella mia Regione, da quando mi sono insediato c’è tolleranza zero sui reati ambientali, non solo quelli relativi all’abusivismo ma anche quelli relativi alla mala depurazione, quelli relativi agli incendi boschivi. Per la prima volta siamo stati la Regione che ha avuto meno incendi”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabri, Roberto Occhiuto a Tg2 Post su Rai2.

“Il tema della difesa del suolo e della lotta all’abusivismo dovrebbe essere davvero in cima all’agenda politica di tutti i decisori, sia di quelli che partecipano alle scelte del governo nazionale, sia di quelli regionali o comunali. Questi fenomeni che un tempo erano straordinari oggi diventano ordinari: o abbiamo la capacità di mitigare il rischio evitando che questi fenomeni si verificano oppure dovremmo purtroppo conviverci forse dovremmo conviverci in ogni caso, perché per fare gli interventi necessari a risolvere questo problema ci vorranno anni e anni”, ha aggiunto Occhiuto.

