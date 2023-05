Ocse: a marzo disoccupazione stabile al 4,8%, in Italia al 7,8%

Per il terzo mese al minimo storico

Roma, 12 mag. (askanews) – Il tasso di disoccupazione nell’area Ocse e’ rimasto invariato al 4,8% a marzo, confermandosi per il terzo mese al minimo storico rispetto all’inizio della serie statistica avvenuto nel 2001. Il tasso e’ rimasto invariato in 15 Paesi, diminuito in 14 e aumentato in 5 e a marzo era pari o vicino al suo minimo storico in otto Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania e Stati Uniti. Il numero di disoccupati e’ leggermente diminuito a 33,1 milioni, rimanendo vicino al minimo segnato nel luglio 2022. Sempre a marzo, il tasso di disoccupazione giovanile medio dell’area, ovvero relativo alla fascia d’eta’ compresa tra 15 e 24 anni, e’ sceso al 10,5% dal 10,7% di febbraio, registrando il valore piu’ basso dal 2005, gia’ raggiunto nel luglio 2022. I maggiori cali della disoccupazione per i piu’ giovani sono stati osservati in Austria, Danimarca, Grecia, Lettonia e Svezia. Invariato al 4,1%, il tasso di senza lavoro per gli ultra-25enni. La disoccupazione media dell’area per le donne e’ diminuita al 5% dal 5,1% e per gli uomini e’ rimasta stabile al 4,6%. Nell’area euro, il tasso di disoccupazione è leggermente diminuito, raggiungendo un nuovo minimo al 6,5%. I tassi di disoccupazione restano però ben al di sopra dei loro minimi in Grecia, Lussemburgo e Spagna. In Italia, secondo l’Ocse, il tasso di disoccupazione a marzo si è attestato al 7,8%, in leggero calo rispetto al 7,9% di febbraio.

continua a leggere sul sito di riferimento