Odegaard è finalmente esploso, il Milan è tra le squadre che lo seguono: la posizione del Real Madrid

31 presenze tra match di campionato e coppa, 7 gol realizzati e 8 assist. Sono questi gli ottimi numeri di Martin Odegaard fin qui in questa stagione con la maglia della Real Sociedad che hanno portato il talento norvegese ad essere super richiesto sul mercato. In prestito alla Real Sociedad dal Real Madrid, il fantasista classe ’98 sta finalmente dimostrando sul campo tutto il suo talento e potenziale attirando su di sé parecchio interesse in chiave mercato. Tante squadre hanno messo gli… continua a leggere sul sito di riferimento