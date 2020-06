AGI – Perquisizioni e interrogatori in dodici Laender per istigazione all’odio in rete in relazione all’omicidio di Walter Luebcke, il politico della Cdu ucciso il 2 giugno 2019 sulla terrazza della sua abitazione a Kassel da un estremista di destra. A causa delle sue note prese di posizioni a favore di migranti e per un centro d’accoglienza, prima del delitto l’esponente cristiano-democratico era stato oggetto di minacce di morte, ma una forte ondata di insulti si era propagata sui social media anche dopo la sua morte.

Come comunicato dall’Ufficio criminale di Wiesbaden, le perquisizioni e gli interrogatori erano rivolti in particolare a 40 persone.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Odio in rete, perquisizioni e interrogatori in 12 Laender tedeschi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento