OECD creates permanent group to monitor the fight against corruption in Brazil

By João Marcelo

SAO PAULO – The OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) makes an unprecedented decision. Created a permanent monitoring group on corruption in Brazil.

The measure had never been adopted for any other country. According to the organization, since 2019 it has issued public alerts to the government and even sent the country a high-level mission to talk to authorities and try to reverse actions to dismantle investigative capacity against corrupt practices. “The mission took place in November 2019 and we left the country very unlikely, only to discover shortly afterwards that the problems – with rare exceptions – still existed and that new problems that threatened Brazil’s ability to combat international bribery continue to emerge,” Drago Kos, chairman of the OECD’s anti-bribery working group and a member of the International Anti-Corruption Advisory Council, told BBC News Brasil.

In a note, the Itamaraty confirmed the creation of the OECD’s anti-corruption monitoring group for Brazil: “The initiative to create the subgroup for the current monitoring of the country was supported by the Brazilian delegation, interested in improving the process of presenting the elements of interest of the Group (of OECD Anti-Bribery Work) “, says the note.

Even representing a type of warning, a measure also demonstrates that an Organization remains interested in Brazil’s entry into the group, as argued by the Ministry of Foreign Affairs of Brazil, also known as Itamaraty, by means of a note. “No merit or demerit reason is behind the creation of the subgroup. It was just a procedural decision to structure the debate on common monitoring to which all members of the Group to Combat Bribery voluntarily submit themselves. ”

A group of three OECD member countries will be set up to monitor the situation of combating corruption in Brazil on an ongoing and independent basis, being able to consult at any time as Brazilian authorities.

Entry into the OECD is considered a priority in the foreign policy of President Jair Bolsonaro. At an event for American investors at the Council of the Americas, the Minister of Foreign Affairs, Ernesto Araújo, stated that “Brazil will soon integrate the OECD, which is something decisive for us, very important, a way of anchoring Brazil in the atmosphere of liberal democracies and market-oriented economies “.

IN BRASILE ISTITUITO GRUPPO OCSE PER MONITORAGGIO ANTI-CORRUZIONE

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha creato un gruppo permanente di monitoraggio della corruzione per il Brasile, che a oggi non è un Paese membro. La misura non era mai stata adottata prima per nessun altro Stato. Stando a quanto riferisce l’organismo stesso, l’Ocse ha iniziato dal 2019 a mandare al governo del Brasile comunicazioni pubbliche ed è stata anche inviata una missione di alto profilo per intavolare una discussione sul tema con le autorità e per sostenere la capacità di condurre indagini sulla corruzione.

Drago Kos, a capo del gruppo contro la corruzione dell’Osce ed esponente dell’International Anti-Corruption Advisory Council, ha detto al canale brasiliano dell’emittente Bbc che “la missione ha avuto luogo nel novembre 2019 e ci ha lasciato abbastanza soddisfatti, salvo scoprire poco dopo che i problemi – salve rare eccezioni – rimanevano tali e che anzi nuove criticità che minacciavano la capacità del Brasile di combattere la corruzione a livello internazionale continuavano a emergere”. In una nota il ministero degli Affari esteri brasiliano ha confermato la creazione di un gruppo di monitoraggio anti-corruzione per il Brasile in sede Ocse. “L’iniziativa che istituisce un subgruppo per il monitoraggio del Paese è stata supportata dalla delegazione brasiliana, interessata nel migliorare il processo di presentazione degli elementi che possono essere di interesse del gruppo” contro la corruzione, si legge in una nota.

Pur rappresentando una messa in guardia, la misura dimostra anche che l’Ocse continua a essere interessata all’ingresso del Brasile, come ha evidenziato in una nota sempre il dicastero degli Esteri, noto anche come Itamaraty. “Non ci sono ragioni di merito o demerito dietro la creazione di questo subgruppo” si legge nel comunicato. “Si tratta solamente di una decisione per strutturare il dibattito sul monitoraggio comune al quale si sottomettono volontariamente tutti i membri del gruppo di lotta alla corruzione”.

L’organo dell’Ocse sarà composta da tre Paesi membri e svolgerà funzioni di accompagnamento alle operazioni di lotta alla corruzione in Brasile in modo costante e indipendente, potendo consultare in ogni momento le autorità brasiliane. L’ingresso nell’Ocse del Brasile è considerata una priorità della politica estera del presidente Jair Bolsonaro. Nel corso di un evento per gli investitori americani presso il Council of the Americas, il ministro degli Affari esteri Ernesto Araujo ha detto che il Brasile “entrerà nell’Ocse a breve”. Il titolare di Itamaraty ha evidenziato che questo passaggio è “decisivo per ancorare il nostro Paese all’atmosfera delle democrazie liberale e delle economie orientate al mercato”.

OCDE CRIA GRUPO PERMANENTE PARA MONITORAR O COMBATE A CORRUPÇÃO NO BRASIL

Por João Marcelo

SAO PAULO – A OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) tomou uma decisão inédita. Criou um grupo permanente de monitoramento sobre a corrupção no Brasil.

A medida nunca tinha sido adotada para nenhum outro país. De acordo com a organização, desde 2019 tem divulgado alertas públicos ao governo e chegou a enviar ao país uma missão de alto nível para conversar com autoridades e tentar reverter ações de desmonte da capacidade investigativa contra práticas corruptas. “A missão aconteceu em novembro de 2019 e saímos do país bastante satisfeitos, apenas para descobrir logo depois que os problemas – com raras exceções – ainda existiam e que novos problemas que ameaçavam a capacidade do Brasil de combater o suborno internacional continuam a surgir”, afirmou à BBC News Brasil, Drago Kos, presidente do grupo de trabalho antissuborno da OCDE e membro do Conselho Consultivo Internacional Anticorrupção.

Em nota, o Itamaraty confirmou a criação do grupo de monitoramento anticorrupção da OCDE para o Brasil: “A iniciativa de criação do subgrupo para o atual monitoramento do País contou com a anuência da delegação brasileira, interessada em aprimorar o processo de apresentação dos elementos de interesse do Grupo (de continua a leggere sul sito di riferimento