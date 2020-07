L’Adecco cerca periti in ambito chimico/biologico, con o senza esperienza pregressa in aziende farmaceutiche e laureati o neolaureati in Ctf, Biologia o Chimica. Richiesta la patente B

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Offerte lavoro per 800 diplomati e laureati in tutta Italia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento