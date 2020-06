Oggi 142 casi e 23 decessi da Covid. Terapie intensive vuote in 12 regioni

AGI – Leggera crescita della curva epidemica in Italia: 142 nuovi casi oggi, contro i 126 di ieri, ma con molti più tamponi: 48.273 contro 27.218. A fronte del +62 registrato in Lombardia, in calo rispetto al +78 di ieri, pesa l’aumento dei casi in Campania, da 0 a +24, legato al focolaio di Mondragone.

Il totale delle persone colpite dal Covid-19 in Italia è pari a 240.578. Aumentano anche i decessi, passati dai 6 registrati ieri ai 23 di oggi, per un totale di 34.767 vittime. Triplicati i guariti: 1.052 oggi contro i 305 di ieri, e salgono a 190.248.

