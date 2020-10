Oggi 2.257 casi con 30 mila tamponi in meno, impennata dei ricoveri

AGI – In calo, come ogni lunedì, il numero di nuovi contagi in Italia: sono 2.257 oggi contro i 2.578 di ieri, ma con 60.241 tamponi, oltre 32 mila in meno di ieri. Il totale dei casi sale a 327.586. Lieve calo anche dei decessi, oggi 16 (ieri erano 18), per un totale che supera quota 36 mila, arrivando a 36.002.

In forte crescita i ricoveri: 200 in più in regime ordinario (ieri +82), il cui totale balza così a 3.487, mentre le terapie intensive sono 20 in più (ieri +6), e sono 323 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

