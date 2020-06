Oggi 262 casi e 49 decessi per Covid in Italia

AGI – Stabile la curva epidemica in Italia: oggi si registrano 262 nuovi casi contro i 251 di ieri (165 solo in Lombardia), per un totale di 238.275 persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza. Rimangono sotto quota 50 i decessi, 49 oggi contro i 47 di ieri, per un totale di 34.610.

Netto calo dei guariti invece, 546 oggi contro i 1.363 di ieri: in tutto sono 182.453. Per effetto di questi dati, diminuisce meno del solito il numero degli attualmente positivi, 331 in meno oggi contro i 1.558 di ieri, per un totale di 21.212. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

