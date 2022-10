Oggi Ã¨ il giorno della fiducia: alle 11 il discorso di Giorgia Meloni

ROMA – Oggi è il giorno della fiducia: alle 11, nell’aula della Camera, sono previste le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Esporrò le linee programmatiche del Governo”, ha annunciato ieri il neo premier. A seguire, dopo le 12, Meloni si recherà in Senato per la consegna del testo scritto.

Dalle 13 alle 17, poi, avrà luogo la discussione generale in aula alla Camera per proseguire, poi, con la replica della premier Meloni tra le 17 e le 17.30. Quindi dalle 17.30 alle 19 spazio alle dichiarazioni di voto e, subito dopo, la prima chiama dei deputati per appello nominale sulla fiducia al nuovo esecutivo.

AL SENATO LA DISCUSSIONE SARÀ MERCOLEDÌ

L’aula del Senato è convocata oggi, alle 12.30, per la consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio. Mercoledì, poi, avrà luogo la discussione generale sulla fiducia al nuovo governo. Alle 16.30, la replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che precedera’ le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama.

