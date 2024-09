Oggi a DiviNazione confronto su politiche agricole nazionali e Ue

Con ministri Ciriani, Casellati e Lollobrigida

Roma, 24 set. (askanews) – Quarta giornata di lavori per DiviNazione Expo 24, la vetrina delle eccellenze italiane del mondo dell’agricoltura e della pesca, a Siracusa-Ortigia. Al centro dei panel di oggi le Politiche nazionali ed europee a confronto per il futuro dell’agricoltura alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni europee e italiane. Ad aprire i lavori del convegno “Confronto sul futuro dell’agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee” al Teatro di Siracusa saranno Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Mministro per le riforme istituzionali e Francesco Lollobrigida, Mministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il primo appuntamento si è svolto alle 8.30, al Foro Italico di Siracusa, con la dimostrazione di soccorso in mare congiunta tra Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera e che ha visto la simulazione di un peschereccio in difficoltà e l’intervento da parte della nave Gregoretti. Sul campo sono stati impiegati un elicottero, le motovedette della Guardia Costiera e un’unità navale specializzata dei Vigili del Fuoco con l’ausilio della componente di soccorso acquatico VVF.

Il convegno, invece, si articolerà in due panel. Il primo vedrà la partecipazione di Veronika Vrecionová, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Antonio Decaro, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, Carmen Crespo-Diaz, presidente Commissione Pesca del Parlamento europeo, Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica e Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

Saranno presenti i rappresentanti della Consulta dei Ministri dell’Agricoltura della Repubblica Italiana, i Parlamentari europei componenti della Commissione Agricoltura e Pesca del Parlamento europeo eletti in Italia e i Parlamentari delle Commissioni Agricoltura della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il secondo panel sarà invece incentrato sull’agricoltura, la pesca e il territorio. Interverranno Federico Caner, coordinatore Commissione Politiche Agricole – Conferenza delle Regioni e Donato Pentassuglia, assessore all’agricoltura Regione Puglia. Partecipano gli Assessori Regionali all’ Agricoltura e Pesca e i rappresentanti di ANCI, UPI ed UNCEM Conclude Luigi D’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Alle 17 presso l’Area Masaf il direttore del Quotidiano di Sicilia Carlo Alberto Tregua intervisterà Albano Carrisi. Titolo del panel: “Io sono un contadino dentro”. Seguirà il premio delle Eccellenze Italiane: a ricevere il riconoscimento lo stesso Abano Carrisi, Segio Paloantoni, presidente della Palombini Eur, Alessandro Circiello, presidente della Federazione italiana cuochi regione Lazio, e Riccardo Cotarella.

Alle 20.30 infine al Teatro Comunale di Siracusa andrà in scena lo spettacolo teatrale Icaro a cura di D’aRteventi, che vedrà la partecipazione, sul palco della Libera Compagnia dei detenuti-attori di media sicurezza maschile della Casa Circondariale di Messina e delle studentesse di “Liberi di Essere Liberi”.