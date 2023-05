Oggi a Londra l’incoronazione di Carlo III

La cerimonia durerà circa due ore e non tre come in passato

Roma, 6 mag. (askanews) – Erede al trono da 70 anni, Re Carlo III viene ufficialmente incoronato oggi con una solenne cerimonia religiosa. Migliaia di persone prenderanno posto nell’Abbazia di Westminster e nelle strade circostanti del centro di Londra per assistere a una sensazionale esibizione dello sfarzo britannico. Per non parlare dei miliardi di persone che seguiranno lo spettacolo in televisione ai quattro angoli del pianeta.

L’incoronazione, come concordano gli esperti, è molto di più che porre la corona sulla testa del sovrano. È un incontro simbolico della monarchia, della Chiesa e dello Stato per un rituale religioso durante il quale il monarca si consacra a Dio e al Paese. Buckingham Palace ha affermato che ‘rifletterà il ruolo del monarca oggi e guarderà al futuro, pur essendo radicata in tradizioni e fasti di lunga data’.

La cerimonia inizierà circa alle 11 locali. L’incoronazione di Carlo III sarà più breve di quella della augusta madre settant’anni fa. Allora, l’incoronazione – che fu il primo evento reale ad essere trasmesso live in televisione – si protrasse per oltre tre ore. In molti scommettono che sarà probabilmente più vicino alle due ore. Anche se le incoronazioni sono rimaste sostanzialmente le stesse per più di 1.000 anni e gli organizzatori anche oggi si appoggiano a quella struttura. La funzione religiosa sarà officiata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Gli elementi centrali di cui si compone sono il riconoscimento, il giuramento, l’unzione, l’investitura, l’incoronazione e l’omaggio. Il riconoscimento avviene quando il sovrano si trova nel cuore dell’abbazia e si presenta al popolo. Dopo aver prestato giuramento – promettendo di governare secondo la legge, di esercitare la giustizia con misericordia e di mantenere la Chiesa d’Inghilterra – il monarca viene unto con l’olio santo dall’arcivescovo.

Questo momento che è considerato la parte più sacra della cerimonia, non fu trasmesso in televisione nel 1953. In vista del grande giorno di Carlo III l’arcivescovo Welby ha spiegato perché neanche oggi vedremo l’unzione del re, spiegando nel programma di ricordo che il momento è ‘un simbolo dell’investitura da parte del popolo per un compito speciale per il quale è necessario l’aiuto di Dio. La parte successiva è l’investitura vera e propria, quando il sovrano è vestito con i paramenti sacri dell’incoronazione ed è presentato con i simboli della monarchia: il globo, gli scettri e altri oggetti.

Verso la fine della cerimonia, la corona di Sant’Edoardo viene posta sulla testa del monarca prima che principi e pari del regno si dirigano verso il sovrano per rendergli omaggio. Questa volta, però, si pensa che solo il principe William si inginocchierà davanti al re. In questa incoronazione, i ‘pari’ sono stati sostituiti dal pubblico che è stato invitato a giurare fedeltà a Carlo se lo desidera. La corona di Sant’Edoardo fu realizzata per Carlo II nel 1661 in seguito alla restaurazione della monarchia l’anno precedente. Si tratta di una replica di una precedente corona medievale, che fu sciolta nel 1649, che risale al re inglese dell’XI secolo, Edoardo il Confessore.

Non è una replica esatta del disegno precedente, ma segue l’originale con quattro croci, quattro gigli e due archi. Realizzata in oro massiccio, è adornata con 444 pietre preziose – tra cui rubini, ametisti, zaffiri e altre gemme – ed è dotata di un cappuccio di velluto viola e di una fascia di ermellino. Storicamente, doveva rimanere nell’abbazia di Westminster, quindi fu creata una seconda corona per il sovrano da poter indossare all’esterno del luogo di culto. Questa seconda corona è l’Imperial State Crown, la Corona di Stato imperiale, che viene spesso utilizzata per occasioni cerimoniali come l’inaugurazione del Parlamento. È dotata di 2.868 diamanti, incluso il massiccio Cullinan II. È stata realizzata nel 1937 ed è quasi una replica della precedente Imperial State Crown della regina Vittoria.

Terminati gli elementi spirituali del servizio, re Carlo e Camilla si dirigeranno alla Cappella di Sant’Edoardo, un santuario di pietra nel cuore dell’Abbazia, dove il sovrano indosserà la Corona di Stato Imperiale in preparazione del ritorno a Buckingham Palace. Il re riutilizzerà diversi capi storici indossati dai precedenti monarchi durante le passate incoronazioni negli ‘interessi della sostenibilità e dell’efficienza, secondo Buckingham Palace.

‘Sua Maestà riutilizzerà i paramenti presenti nei servizi di incoronazione di re Giorgio IV nel 1821, re Giorgio V nel 1911, e Giorgio VI nel 1937 e della regina Elisabetta II nel 1953, tra cui il Colobium Sindonis, la Supertunica, il Mantello Imperiale, la Cintura e i Guanti’, precisava il palazzo.

Due saranno le processioni per le vie della capitale britannica il giorno dell’incoronazione. Una porterà il re all’Abbazia di Westminster e l’altra dopo la funzione religiosa sarà una parata più grande per fare ritorno a Buckingham Palace, dove il monarca e i membri della famiglia reale faranno un’apparizione sul balcone e assisteranno ad un sorvolo della Red Arrows, le frecce dell’aeronautica britannica. Prima della funzione, re Carlo lascerà Buckingham Palace e si dirigerà lungo il Mall a bordo della Diamond Jubilee State Coach, una carrozza fatta costruire per il Giubileo di diamanti di Elisabetta II. Al ritorno il monarca viaggerà nella più antica Gold State Coach.

Ci sono state molte speculazioni su come il re intenda rendere la sua incoronazione più inclusiva, riflettendo al contempo la sua visione della futura monarchia. Una prima indicazione era stata annunciata venerdì quando Buckingham Palace ha rivelato che i leader religiosi guideranno le prime processioni nell’Abbazia di Westminster. Saranno seguiti da rappresentanti di ciascuno dei 15 regni in cui il re è capo di Stato. I portabandiera di ogni nazione saranno accompagnati dai governatori generali e dai primi ministri. Questa è la prima volta che ai leader religiosi non protestanti viene assegnato un ruolo in un’incoronazione.

A differenza delle tre regine consorti più recenti: Alexandra, che era la moglie di Edoardo VII; la moglie di Giorgio V, Mary; ed Elisabetta, moglie di Giorgio VI – Camilla non si è fatta realizzare una corona appositamente per