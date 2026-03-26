oggi-e-domani-al-gemelli-torna-il-mercato-di-campagna-amica

Roma, 26 mar. (askanews) – Con l’84% degli italiani che, nella scelta dei cibi, indica come criterio molto importante il loro impatto sulla salute, continua l’alleanza tra agricoltori e medici per proporre stili di consumo sani e sostenibili, centrati sul concetto che la prevenzione inizia a tavola. Oggi e domani, giovedì e venerdì 26 e 27 marzo, torna dunque il Mercato di Campagna Amica al Gemelli, il primo farmers market avviato all’interno di un ospedale italiano.

L’iniziativa si inserisce nel protocollo d’intesa tra Coldiretti-Campagna Amica, la Fondazione Aletheia e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS nato con l’obiettivo di portare il cibo agricolo italiano, tracciato e di qualità all’interno dei luoghi della cura, promuovendo corretti stili alimentari, educazione alla salute e un rapporto diretto tra produttori e cittadini, a partire da pazienti, familiari, operatori sanitari e personale della struttura.

Un modello innovativo che apre la strada a nuove forme di collaborazione tra mondo agricolo e sistema sanitario, mettendo al centro la qualità del cibo come valore fondamentale per la salute delle persone e della collettività. Sempre più evidenze scientifiche dimostrano, infatti, come le scelte a tavola siano determinanti nella prevenzione delle patologie croniche più diffuse.

Accanto alle eccellenze contadine proposte da una ventina di aziende agricole è stato organizzato un spazio a cura di dottori e dietisti del Gemelli insieme alla Fondazione Aletheia, in cui i cittadini possono avere informazioni e consigli su alimentazione e salute. Il mercato al Gemelli rientra nella strategia Coldiretti per la promozione di abitudini alimentari corrette, avviata quasi venticinque anni fa con il Patto col Consumatore e che negli ultimi anni ha visto la messa in campo di una serie di iniziative, l’ultima delle quali il manifesto sottoscritto con Filiera Italia e alla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) per la tutela della salute dei bambini, in particolare nei primi mille giorni di vita, cruciali per il loro sviluppo futuro.