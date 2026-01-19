Oggi è il Blue Monday: ecco perché è il giorno più triste dell’anno

ROMA – Oggi, 19 gennaio, è il terzo lunedì dell’anno e questo vuol dire solo una cosa: è il giorno più triste dell’anno. Meglio nota come Blue Monday, questa giornata è il risultato di un’equazione matematica elaborata da uno psicologo dell’università di Cardiff, Cliff Arnall. Il calcolo tiene conto di parametri “universali” che possono condizionare l’umore come il meteo, il post-festività, i soldi spesi per i regali di Natale e molti altri fattori.

Ovviamente, non vi è alcuna prova scientifica o statistica di quanto affermato dall’equazione, ma giusto o sbagliato che sia, è vero che dopo il periodo natalizio si fa più fatica a tornare alla routine quotidiana.

Blue Monday – Agenzia Dire

COME SOPRAVVIVERE AL BLUE MONDAY

In Gran Bretagna, dove il Blue Monday è preso molto sul serio, gli esperti hanno stilato una lista di consigli per affrontare al meglio questa giornata ‘no’.

L’IMPORTANZA DELL’ABBIGLIAMENTO

Bisogna sforzarsi di indossare colori brillanti. Banditi il nero, il marrone, il blu scuro e tutte e 50 le sfumature di grigio. Si può optare per un bel verde, un rosso, un prugna, o un altro colore vivace in tono con la stagione invernale.

SORRIDERE SEMPRE

Anche se siamo di malumore, cerchiamo di essere cortesi e ben disposti con le persone.Questo accorgimento non solo gioverà all’umore, ma distenderà le tensioni.

LA PAROLA D’ORDINE È MUOVERSI

Il movimento fisico in questi è il miglior modo per scaricare lo stress accumulato. In ultimo, ma non meno importante, il buon cibo. Una tavola apparecchiata in modo ricercato, alimenti freschi e sani, aiuteranno sicuramente ad andare a dormire a cuor (e stomaco) leggero.

