Oggi è il Coming Out Day. Arcigay: “Non può essere un privilegio”

ROMA – L’11 ottobre si celebra in tutto il mondo il Coming Out Day. La giornata è dedicata alle persone che hanno deciso di rivelare pubblicamente e vivere liberamente il proprio orientamento sessuale, ma anche e soprattutto a quelle che, per diversi motivi e in diversi ambiti, non possono farlo. In occasione della ricorrenza, Arcigay ha organizzato una campagna social e manifestazioni in tutta Italia per sensibilizzare la popolazione sul tema.

“Ancora troppe persone hanno paura di fare coming out per conseguenze sul lavoro, a scuola, in casa… ovunque. Questo fa sì che il coming out diventi effettivamente un privilegio per chi decide di farlo”, scrive Arcigay. Per questo,

Tra gli eventi promossi per il Coming Out Day, c’è anche la manifestazione organizzata a Bologna da Arcigay insieme a Il Cassero LGBTI+ Center, che si svolgerà a partire dalle ore 15 a piazza del Nettuno.

