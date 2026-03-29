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Oggi è la Domenica delle palme, cosa si celebra e perché si usano i rami d’ulivo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Oggi è la Domenica delle palme, cosa si celebra e perché si usano i rami d’ulivo

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(Adnkronos) – Oggi, domenica 29 marzo, è la Domenica delle palme nella tradizione cristiana. Rami d’ulivo, processioni e chiese adornate con fiori: cosa si celebra e perché cade oggi la festa? 

Questa festa segna l’inizio della celebrazione della Settimana Santa, il periodo più importante dell’anno liturgico per i cristiani. In questo giorno si ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, acclamato dalla folla come un re agitando rami di palma lungo il suo cammino. 

Fino al IV secolo, a Gerusalemme una tradizione locale indicava fisicamente la palma da cui erano stati staccati i rami con cui era stato acclamato Gesù. La palma è anche un elemento fortemente simbolico che rappresenta un ponte tra Dio e l’uomo.  

Nella Domenica delle palme i fedeli partecipano a cortei con rami benedetti, rievocando l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Durante la celebrazione, i rami vengono benedetti e distribuiti ai fedeli, che li portano a casa come simbolo di protezione e fede e spesso li conservano tutto l’anno. 

Dal momento che in Occidente non crescono le palme, questa pianta è stata sostituita dall’ulivo, simbolo di pace e speranza, ma anche dello stesso Gesù, che è “l’unto del Signore”.  

Nel Nord Europa, dove non ci sono neppure gli ulivi, si usano rametti di fiori intrecciati. 

La data della Domenica delle palme cade sempre la domenica precedente alla Pasqua e, quindi proprio come la Pasqua, cambia ogni anno. Oggi, 29 marzo, è l’ultima domenica prima della Pasqua, che nel 2026 cade il 5 aprile. 

 

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