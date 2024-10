Oggi è la Festa dei Nonni, ecco perché si festeggia il 2 ottobre

ROMA – In Italia ogni anno, il 2 ottobre, si festeggia la Festa dei Nonni, ma sapete perché si festeggia proprio oggi? In Italia è stata istituita addirittura per legge, la 159 del 2005. L’obiettivo è “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Non solo. La legge invita anche Regioni, province, Comuni e scuole ad organizzare iniziative per valorizzare i nonni. Il Presidente della Repubblica, inoltre, assegna anche un premio ai nonni più meritevoli d’Italia.

LA DATA IN ITALIA E NEL MONDO

La Festa dei Nonni in Italia si celebra il 2 ottobre, data scelta perché coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico dei Santi. Negli Stati Uniti la festa nazionale dei nonni (in inglese, National Grandparents Day) viene celebrata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. Nel Regno Unito, introdotta nel 1990, dal 2008 viene celebrata la prima domenica di ottobre. In Canada viene celebrata dal 1995 il 25 ottobre. In Francia, i nonni e le nonne sono festeggiati ogni anno separatamente. La festa della nonna, già dal 1987, la prima domenica di marzo. Dal 2008 è stata introdotta la festa del nonno la prima domenica di ottobre. In Estonia la festa dei nonni, introdotta nel 2010, viene celebrata la seconda domenica di settembre. (Fonte Wikipedia)

I NONNI SOSTEGNO ECONOMICO IN 4 FAMIGLIE SU 10

In quasi quattro famiglie italiane su dieci (37%), i nonni sono una risorsa fondamentale, fornendo un supporto economico e prendendosi cura dei nipoti, oltre a contribuire talvolta anche alle attività lavorative. Questo modello, tipico del welfare agricolo, si è diffuso in tutta la società. Lo evidenzia un’indagine online condotta da Coldiretti, diffusa in occasione della Festa dei Nonni del 2 ottobre.

La festa coinvolge circa 12 milioni di persone. Nelle famiglie con almeno un nonno, il contributo più comune riguarda la cura dei figli (60%), sostituendo le babysitter nell’accudire i bambini e accompagnarli a scuola o alle attività pomeridiane. Inoltre, il 32% dei nonni fornisce un sostegno diretto al bilancio familiare, mentre l’8% offre un aiuto lavorativo, soprattutto nelle attività artigianali e agricole.

I SOCIAL

Tanti, tantissimi nipoti hanno usato i social per fare gli auguri ai nonni, molti con il rimpianto di non averli più. Affetto incondizionato e cibo sono i capisaldi di ogni tenero ricordo d’infanzia. Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, alle nostre Forze di Polizia, gli auguri per la festa dei nonni viaggiano sui social con dediche per la ricorrenza.

I nonni rappresentano un pilastro fondamentale nelle nostre vite: sono custodi di tradizioni, saggezza e amore incondizionato. Insegnano l'importanza dei valori e regalano momenti preziosi che ci accompagnano per sempre. In questa ricorrenza voglio dire ancora una volta grazie…

Ho avuto la fortuna di conoscere tutti e quattro i miei nonni, Agnese e Carlo, Nella e Aldo. Li ricordo con amore, gratitudine e nostalgia perché hanno colorato la mia infanzia come solo loro sapevano fare e oggi sono i miei Angeli Custodi.

Se potete, chiamateli e fate sentire il…

Auguri a tutti i #nonni, #vigilidelfuoco e non, sempre pronti a donare affetto incondizionato, saggi consigli e amorevoli sorrisi… #festadeinonni #2ottobre

A Milano questa coppia ha voluto una foto ricordo con i 2 giovani poliziotti che gli ha ricordato i nipoti. Grazie all'affetto e all'empatia ci si può sentire nonni o nipoti ovunque #2ottobre #festadeinonni #ivaloricheciuniscono

𝐁𝐮𝐨𝐧𝐚 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐧𝐨𝐧𝐧𝐢!

In questa particolare giornata un ringraziamento a tutti i nonni per il loro prezioso supporto.

In questa particolare giornata un ringraziamento a tutti i nonni per il loro prezioso supporto.

Custodi di storie, valori e amore, figure importanti nella vita di tutti, soprattutto in quella dei nipoti.#FestaDeiNonni #2Ottobre

