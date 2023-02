Oggi è la Giornata dei calzini spaiati: che cos’è e come partecipare

ROMA – Torna anche quest’anno la Giornata dei calzini spaiati, evento nato per celebrare la bellezza della diversità in tutte le sue forme. Da 10 anni, un venerdì di febbraio viene dedicato a un ‘dramma’ che accomuna ogni persona del pianeta, un enigma lungo secoli. Come si chiede Vinicio Capossela nel ‘Paradiso dei calzini’: “Dove vanno a finire i calzini, quando perdono i loro vicini?”.

LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI

La Giornata dei calzini spaiati è nata dall’idea dei bambini della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia. Nel 2014 è approdata su Facebook e da allora è diventato un appuntamento fisso per tutti. L’intento è quello di utilizzare un oggetto di uso comune e colorato come i calzini per valorizzare e sensibilizzare sul tema della diversità.

COME PARTECIPARE

Centinaia di persone ogni anno colorano Twitter e Facebook condividendo le immagini di calzini spaiati con l’hashtag #calzinispaiati. Menzionando nei post la pagina ufficiale dell’evento, le foto saranno raccolte in un unico grande carosello di immagini.

