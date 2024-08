Oggi è la Giornata Internazionale contro i test nucleari

ROMA – Si celebra oggi la Giornata internazionale delle Nazioni Unite contro i test nucleari, istituita nel 2009 per commemorare la chiusura del sito di test nucleari di Semipalatinsk, in Kazakistan, avvenuta il 29 agosto 1991.

Insieme ai partner Peace Boat, Steppe Organization for Peace (Stop) e Center for International Security and Policy (Cisp), la Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari (Ican) ospita oggi un Nuclear Survivors Forum, dove i sopravvissuti del Kazakistan incontrano quelli del Giappone, della Corea del Sud, delle Isole Marshall e un veterano del Regno Unito. L’obiettivo è quello di condividere le proprie esperienze, costruire una comunità e sviluppare richieste politiche condivise. I sopravvissuti di altre comunità colpite da test nucleari hanno inviato messaggi di vicinanza ai partecipanti al Forum.

Secondo quanto reso da noto dall’Ican, si stima che tra il 1949 e il 1989 siano stati effettuati 456 test nucleari sovietici, tra cui 116 test atmosferici, presso il sito di test di Semipalatinsk, con conseguenze devastanti a lungo termine per la salute umana e l’ambiente. A livello globale, i nove stati dotati di armi nucleari hanno testato circa 2.000 armi nucleari tra il 1945 e il 2017. La maggior parte è stata testata su colonie, terre indigene o appartenenti a gruppi politicamente emarginati, molto lontane dalle capitali in cui sono state prese le decisioni di far detonare queste armi nucleari.

I test nucleari hanno causato danni enormi alle persone e all’ambiente. Le comunità e i Paesi colpiti dalle armi nucleari stanno ancora lottando per il riconoscimento dei danni loro arrecati e per l’assistenza per affrontare le tragiche conseguenze, tra cui tumori, infertilità e difetti alla nascita, oltre a sfollamento, emarginazione economica e sociale e danni psicologici.

La Giornata internazionale contro i test nucleari rappresenta inoltre l’occasione per promuovere il Trattato di messa al bando totale dei test nucleari (Ctbt) e per chiederne l’entrata in vigore. Adottato nel 1996, si tratta del primo trattato internazionale che vieta tutti i test nucleari. Sono 187 i Paesi che lo hanno firmato e 178 quelli che lo hanno ratificato, ma non è ancora entrato in vigore a causa del ‘no’ alla ratifica o alla firma da parte di nove Paesi: Cina, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Egitto, India, Iran, Israele, Pakistan, Federazione Russa e Stati Uniti. Nel 2023, la Russia ha revocato la propria ratifica ma è rimasta firmataria del trattato.

Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw) è entrato in vigore nel gennaio 2021, proibisce i test sulle armi nucleari e rafforza la norma e il quadro giuridico contro i test nucleari. Per affrontare i danni causati dall’uso e dai test sulle armi nucleari, gli Stati che ne fanno parte hanno deciso di dare vita a un fondo fiduciario internazionale per fornire risorse per l’assistenza alle vittime e la bonifica ambientale. Una scelta che ha visto in prima linea Kazakistan e Kiribati, gravemente colpiti dai test nucleari.

Oggi è la Giornata Internazionale contro i test nucleari

