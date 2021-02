“Oggi è meglio di un anno fa”.  Codogno inaugura il suo memoriale:

AGI – “Oggi è meglio di un anno fa”, è la considerazione del ferroviere Felice indicando i compaesani affollarsi attorno al memoriale.

La sua è una prospettiva originale: “Vedere la gente camminare per strada mi riporta a quando hanno chiuso la stazione. Per 30 anni ho visto i treni andare dritti, ascoltato i pendolari lamentarsi dei ritardi o della fatica. Poi, all’improvviso, la stazione deserta, le sale d’attesa chiuse. Sembrava che in questo paese non ci vivesse più nessuno. Ho ancora i brividi”.

“Resilienza, comunità e ripartenza”

Felice, gli speaker di radio ‘Zona rossa’, gli anziani solitari in bicicletta,

