oggi-“grande-riunione-su-gaza”-alla-casa-bianca.-witkoff:-“un-accordo-prima-della-fine-dell’anno”

ROMA – Nella giornata di oggi, Donald Trump “terrà una grande riunione su Gaza” alla Casa Bianca. A dirlo è stato Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, intervistato da Fox News. Secondo quanto dichiarato, l’amministrazione sta preparando un “piano molto completo” per il giorno dopo la fine della guerra nella Striscia di Gaza.

Non sono stati comunicati molti dettagli, ma per Witkoff “la gente vedrà quanto è ampio, quanto sono buone le intenzioni del presidente e quanto riflette le sue motivazioni umanitarie”. Lo scorso febbraio, Trump aveva parlato di “Riviera del Medio Oriente” riferendosi a Gaza: un progetto per trasformare la Striscia devastata dal conflitto contro Israele in una località turistica da sogno.

“UN ACCORDO PRIMA DELLA FINE DELL’ANNO”

La riunione alla Casa Bianca arriva dopo un ulteriore periodo di stallo nelle negoziazioni e dopo l’accettazione da parte di Hamas dell’ultima proposta di cessate il fuoco. Per Witkoff, l’organizzazione palestinese è colpevole di aver ritardato le trattative: “Credo che abbiano fatto marcia indietro perché Israele sta esercitando un’enorme pressione su di loro”.

“Penso che ci debba essere un accordo- ha proseguito -. Gli ostaggi devono essere rimandati a casa. Ci sarebbe anche un numero proporzionale di prigionieri palestinesi che verrebbero rimandati a casa. Ogni volta che vediamo un ostaggio rilasciato, assistiamo a un giubilo da entrambe le parti”.

Trump ha dichiarato di aspettarsi la fine della guerra entro due o tre settimane, per Witkoff, invece, i tempi sono più lunghi: “Pensiamo che raggiungeremo un accordo, in un modo o nell’altro, sicuramente prima della fine dell’anno”. E ha aggiunto: “È una guerra, e parte di ciò che stiamo cercando di fare è porre fine a questa guerra. Non è necessario che continui. Hamas ha tenuto in ostaggio quella regione per troppo tempo, ed è ora che finisca. Anche molti governi arabi sono dalla stessa parte”.

NEL GIORNO DELLE PROTESTE IN ISRAELE UNA TREGUA SEMBRA LONTANA

Da Israele, intanto, non arrivano posizioni concilianti. Alla fine della riunione di gabinetto che si è tenuta nella serata di ieri al culmine di proteste delle famiglie degli ostaggi che hanno imperversato in tutto il Paese (350mila sono scesi in piazza) è emerso che non ci sono state discussioni su una possibile tregua. Come riferito dai media, Netanyahu ha spiegato: “Tutto è iniziato a Gaza e tutto finirà a Gaza. Non lasceremo lì questi mostri, libereremo tutti i nostri ostaggi, faremo in modo che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele”.

“Ho detto che avremmo impedito la creazione di uno Stato palestinese, e lo stiamo facendo, insieme- ha continuato -. Ho detto che avremmo costruito e mantenuto parti della nostra terra, della nostra patria, e lo stiamo facendo”.

