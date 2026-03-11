mercoledì, 11 Marzo , 26
HomeMondoOggi i funerali di padre Pierre, morto sotto le bombe. Leone XIV:...
oggi-i-funerali-di-padre-pierre,-morto-sotto-le-bombe.-leone-xiv:-“il-suo-sangue-sia-seme-di-pace-per-l’amato-libano”
Oggi i funerali di padre Pierre, morto sotto le bombe. Leone XIV: “Il suo sangue sia seme di pace per l’amato Libano”
Mondo

Oggi i funerali di padre Pierre, morto sotto le bombe. Leone XIV: “Il suo sangue sia seme di pace per l’amato Libano”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – “Che il suo sangue sparso sia seme di pace per l’amato Libano”: così papa Leone XIV in riferimento all’uccisione di padre Pierre AlRahi, ucciso due giorni fa in un bombardamento di Israele.Durante l’udienza in piazza San Pietro, il pontefice ha sottolineato: “Oggi si celebrano in Libano i funerali di padre AlRahi, parroco maronita di un villaggio cristiano del sud del Libano, che in questi giorni vive ancora una volta il dramma della guerra”. Leone XIV ha aggiunto: “Sono vicino a tutto il popolo libanese in questo momento di grave prova”.

Leone XIV ha ripreso: “In arabo AlRahi significa pastore; padre Pierre è stato un vero pastore, rimasto sempre accanto al suo popolo con amore e sacrificio”. Durante l’udienza sono state ricordate le circostanze dell’uccisione del religioso. “Appena ha saputo che dei parrocchiani erano stati feriti da un bombardamento, senza esitazione è corso ad aiutare”, ha detto Leone XIV. “Voglia il Signore che il suo sangue sparso sia seme di pace per l’amato Libano”.

LEONE XIV: “PREGHIAMO PER PACE E PER VITTIME, TANTI BAMBINI”

Al termine dell’udienza del mercoledì in piazza San Pietro, il papa ha rivolto un appello: “Cari fratelli, continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittime civili, tra cui molti bambini innocenti”. Il pontefice ha aggiunto: “Possa la preghiera essere conforto per chi soffre e seme speranza per il futuro”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Libano, Meloni preoccupata per UNIFIL: Israele garantisca sicurezza
Next article
Iran, von der Leyen: “Per il regime non va versata alcuna lacrima”

POST RECENTI

Mondo

A giugno il primo matrimonio gay tra due sindaci, Alessandro Basso (Fdi) e Loris Bazzo (Lega): “La destra non è più quella che ragiona...

Foto dal profilo di Francesco Emilio Borrelli ROMA - Fiori d'arancio in arrivo per Alessandro Basso e Loris Bazzo: il loro amore fa notizia perché saranno...
Mondo

Il Kurdistan, l’unico non-Stato sotto attacco dell’Iran. Perché non è pronto ai “boots on the ground”

ROMA - "Il regime della Repubblica Islamica non è stato altro che una maledizione per l'Iran e i suoi popoli per troppo tempo. Spero che...
Mondo

Iran, von der Leyen: “Per il regime non va versata alcuna lacrima”

dal corrispondente Alessio Pisanò STRASBURGO - "Il regime iraniano da decenni continua con forti brutalità, incarcerando, sponsorizzando il terrorismo anche sul suolo europeo. Ha anche dato...
Mondo

Undici giorni di guerra in Iran, da Usa e Israele versioni contrastanti sulla fine del conflitto. Mojtaba Khamenei è “sano e salvo”

ROMA - All'alba dell'undicesimo giorno di guerra in Iran, nessuno dei protagonisti sembra dare segnali di cedimento. L'unica cosa a 'scricchiolare' per ora, sono le...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.