Oggi il giuramento di Donald Trump: a che ora e come si svolgerà

Alle 18 in Italia l’inizio formale del mandato

Roma, 20 gen. (askanews) – Il Ventesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti sancisce che il mandato presidenziale inizia a mezzogiorno del 20 gennaio, in Italia le

La cerimonia tuttavia – supervisionata da un apposito Comitato del Congresso e che a causa delle condizioni meterologiche estreme avrà luogo al coperto, nella Capitol Rotunda – non si limita al formale insediamento: si inizia con la processione verso Capitol Hill per poi proseguire con i due giuramenti del Vicepresidente e del Presidente; poi il discorso inaugurale, la partenza del Presidente e Vicepresidenti uscenti e infine la cerimonia delle firme, in cui il nuovo capo dell’esecutivo sancisce nomine e ordini presidenziali (circa 200 a quanto sembra nel caso di Trump)

L’insediamento formale termina qui ma per Trump non è ancora finita: dopo il pranzo inaugurale il nuovo Presidente passa in rassegna le truppe della parata militare e infine partecipa alla Presidential Parade (anch’essa al coperto, nella Capital One Arena di Washington).

Per quanto riguarda le tempistiche, l’inizio è programmato verso le 11.30 ora locale (le 17.30 in Italia) in modo da far coincidere il giuramento con lo scoccare del mezzogiorno, l’inizio ufficiale del nuovo mandato; non esiste alcuna durata fissa ma sia nel caso del primo mandato di Trump che di quello di Joe Biden l’intera procedura dal giuramento alla cerimonia della firme è stata completata in circa un’ora.