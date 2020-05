 Oggi il secondo tentativo per la missione spaziale di Crew Dragon

AGI – Oggi secondo tentativo per il lancio in orbita della capsula di Space X di Crew Dragon, che segna lo storico ritorno degli Usa nella corsa allo spazio, per la prima volta con una navicella costruita da privati. Dopo la delusione di mercoledì a causa del maltempo, l’appuntamento, a Cape Canaveral, in Florida, è fissato per oggi alle 15:22, le 21:22 in Italia. Ma “non è stata presa ancora una decisione finale”, ha avverto l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine: tutto dipenderà dal meteo. Nel caso si tenterà di nuovo domani alle le 15:00 locali, le 21 in Italia.

Chi sono gli astronauti

La missione Demo-2 rappresenta il primo trasporto di astronauti in orbita dal suolo americano dall’ultimo shuttle verso la Luna.

