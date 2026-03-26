oggi-in-francia-la-riunione-del-g7:-in-agenda-la-riforma-dell’onu-e-l’ucraina

ROMA – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi a Cernay-la-Ville, in Francia, per la terza riunione dei Ministri degli Esteri del G7 sotto la presidenza di turno francese. L’agenda di oggi, riferisce la Farnesina in una nota, verterà su riforma della Governance globale e ricostruzione. Le sessioni di domani si concentreranno invece su minacce trasversali, sostegno all’Ucraina e crisi in Iran e in Medio Oriente. I lavori della giornata odierna si concentreranno su: “riforma della governance globale” (in formato allargato a Arabia Saudita, Brasile, India, Repubblica di Corea). La discussione verterà su tre temi: riforma delle Nazioni Unite, riforma del sistema di peacekeeping e miglioramento dell’efficienza della filiera umanitaria, con l’obiettivo di dare impulso politico a questi processi e spronare l’Onu a portare a termine una riforma efficace.

Prevista poi una cena di lavoro su “ricostruzione” (in formato allargato agli stessi Paesi, cui si aggiungeranno anche Ucraina e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo). Tra i temi in discussione, la ricostruzione dell’arco protettivo della centrale nucleare di Chernobyl e l’azione di contrasto alla droga Captagon. Il ministro ucraino Sibyha ha manifestato preoccupazione per la sicurezza nucleare in Ucraina, in particolare per le condizioni dell’arco protettivo (New Safe Confinement – Nsc) della centrale nucleare di Chernobyl, danneggiato dall’attacco di un drone russo nel febbraio 2025. In assenza di intervento, la corrosione dell’arco potrebbe portare al fallimento strutturale dell’Nsc attorno al 2030.La Farnesina riferisce: “Il G7 potrebbe favorire l’impegno internazionale per la riparazione dell’arco protettivo e fungere da catalizzatore per la raccolta dei fondi necessari. La stima delle risorse necessarie supera 500 milioni di euro. Il ministro dell’Energia ucraino ha dichiarato di aver allocato oltre 31 milioni di euro per la sicurezza della centrale, in parte anche a favore dell’arco protettivo”.

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