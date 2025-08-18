oggi-la-camera-ardente-per-pippo-baudo-al-teatro-delle-vittorie

Roma, 18 ago. (askanews) – Il feretro di Pippo Baudo, scomparso sabato sera all’età di 89 anni, è arrivato al Teatro delle Vittorie, a Roma, dove è stata allestita la camera ardente che aprirà alle 10 per l’ultimo saluto da parte del pubblico. La Rai ha scelto uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista. La camera ardente sarà aperta dalle 10 fino alle 20 e dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto. La salma poi verrà trasferita in Sicilia, dove mercoledì 20 agosto alle ore 16 si terranno i funerali, a Militello Val di Catania, nella Chiesa di Santa Maria della Stella.