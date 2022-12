Oggi la festa in piazza, domani il superbonus ai lavoratori Ducati: 1.100 euro dopo i titoli iridati

BOLOGNA- Le vittorie di Pecco Bagnaia nel campionato di MotoGp e di Alvaro Bautista nella Superbike portano sotto l’albero di Natale dei dipendenti della Ducati un bonus straordinario di 1.100 euro. Lo conferma l’amministratore delegato della casa di Borgo Panigale, Claudio Domenicali, presentando la festa che, nonostante la pioggia battente, questa sera si svolgerà in piazza a Bologna per celebrare i successi dei due piloti. La richiesta del ‘premio’ per i dipendenti (come era avvenuto nel 2007 dopo il trionfo di Casey Stoner) era arrivata all’indomani della vittoria da parte dei sindacati.

COSI’ NATALE SARA’ PIU’ BELLO

“E’ un’idea che come azienda covavamo da tempo, abbiamo fatto presto a metterci d’accordo. Abbiamo già comunicato ai nostri dipendenti che avranno un bonus speciale di 1.100 euro che viene erogato grazie al format che il governo mette a disposizione e si può convertirlo in welfare”, spiega Domenicali. “E’ particolarmente utile in un momento in cui l’inflazione è importante. Lo facciamo sì per il campionato, ma principalmente vogliamo contribuire a fare in modo che i nostri dipendenti possano vivere un bel Natale“, conclude l’ad di Ducati Motor.

BAGNAIA L’UOMO DA BATTERE

“Parto per vincere, non certo fare il secondo”. Pecco Bagnaia, pilota della Ducati fresco di vittoria nel campionato del mondo di MotoGp, si prepara alla prossima stagione. E sarà lui l’uomo da battere, assicura a margine della presentazione della festa che, nonostante la pioggia battente, Bologna si appresta a dedicare alla casa motociclistica di Borgo Panigale. Dai primi test sulla moto che la squadra corse sta mettendo a punto per l’anno prossimo arrivano, spiega Bagnaia, un po’ di buone sensazioni. In generale, “sensazioni contrastanti, che abbiamo trasferito agli ingegneri. Vediamo cosa troveremo a febbraio in Malesia, ma sono positivo”.

Sulla possibilità di avere un altro pilota italiano in squadra, Enea Bastianini, “si parte sempre per batterli tutti”, quindi, dice Bagnaia, e’ qualcosa che può aiutare ad avere motivazione, ma sarà molto importante lavorare bene”. Infine, il pilota non scioglie il nodo sul numero con il quale correrà il prossimo anno, se con il 63, che l’ha portato alla vittoria, o con il numero 1 del campione del mondo in carica. “Vedremo, non lo so ancora. Ci vuole un po’ di tempo e sinceramente adesso non ho voglia di pensarci”, conclude Bagnaia.

