AGI – Si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia: crescono i nuovi casi ma anche i tamponi. Sono 36.176 i contagi delle ultime 24 ore, contro i 34.283 di ieri, ma con 250.186 tamponi, quasi 16 mila più di ieri.

La percentuale positivi/tamponi cala ancora per il terzo giorno di fila, seppur lievemente e passa dal 14,6 di ieri al 14,46 di oggi. In calo i decessi giornalieri, 653 oggi, esattamente 100 in meno di ieri, per un totale di 47.870. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

La regione con più casi è sempre la Lombardia,

L’articolo Oggi più di 36 mila casi ma migliora il rapporto tra contagiati e tamponi proviene da Notiziedi.

