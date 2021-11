Oggi presentazione della guida “Soul of Roma” di Carolina Vincenti, edita da Jonglez

La nuova guida “Soul of Roma”, edita da Jonglez (www.edizionijonglez.com) anche in inglese, francese, spagnolo, tedesco e olandese, racchiude una selezione di 30 imperdibili esperienze da fare a Roma: un caffè eccezionale, un aperitivo segreto, una terrazza straordinaria dove mangiare gli spaghetti alla carbonara perfetti, dormire sotto gli affreschi rinascimentali della villa più bella di Roma, fare un giro in bicicletta sulla Via Appia, organizzare un picnic in un magnifico giardino, cenare in un mercato del pesce, affondare i denti in una delle dieci migliori pizze del mondo. Attività uniche e sconosciute ai più, per scoprire la vera anima della città.

L’intera collezione “Soul of” è un nuovo approccio all’arte del viaggio che ruota attorno al “vagabondaggio” in città, ad incontri casuali ed esperienze indimenticabili. Guide per coloro che vogliono aprire le porte nascoste di una città e sentire il battito più profondo del suo cuore.

Creata da Fany Péchiodat in collaborazione con l’editore Thomas Jonglez, la collezione continuerà a espandersi con nuove città nei prossimi mesi. Jonglez è una casa editrice internazionale che pubblica guide ai luoghi più inaspettati e straordinari, e distribuisce in più lingue in 40 Paesi nel mondo.

Ogni guida della collezione “Soul of” include: le 30 migliori esperienze che una città ha da offrire; interviste a coloro che contribuiscono a creare lo spirito più vero della città; illustrazioni che catturano l’anima della città. La presentazione si terrà presso la location “Le Serre by Vivi”, affascinanti serre novecentesche di un’antica tenuta storica sulle colline di Monte Mario. Vivi è presente all’interno della guida dedicata a Roma con i suoi magici picnic proposti dal bistrot all’interno di Villa Pamphili, il parco più grande e verde di Roma.

