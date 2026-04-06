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Oggi si festeggia Pasquetta: ecco come nasce il Lunedì dell’Angelo
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Oggi si festeggia Pasquetta: ecco come nasce il Lunedì dell’Angelo

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By Redazione-web

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ROMA – Passata la Pasqua, oggi è il momento di celebrare la Pasquetta, altrimenti chiamata Lunedì dell’Angelo. Una giornata dal doppio risvolto: da un lato il sacro e dall’altro il profano. Le sue origini infatti, affondano sia nella tradizione religiosa che in quella popolare.

Dal punto di vista cristiano, quella di oggi è meglio nota come ‘Lunedì dell’Angelo’. Il nome deriva dal racconto evangelico secondo cui, il giorno dopo la resurrezione di Gesù, alcune donne si recarono al sepolcro e trovarono un angelo ad annunciare loro che Cristo era risorto. La sua importanza è dettata dal fatto che si tratta del primo annuncio della resurrezione e per questo viene commemorato subito dopo la Pasqua.

Da un punto di vista ‘popolare’ invece, il giorno di Pasquetta è noto per le scampagnate all’aria aperta. A farla da padrone, sono quindi, gite e pic-nic fuori porta e i grigliate con amici e parenti. In Italia questa giornata diventò un giorno festivo dal 1949, in precedenza infatti, era un normale giorno lavorativo.

Le origini di queste usanze si possono ricondurre anche a riti antichi legati alla primavera. Già in epoca pre-cristiana, infatti, il ritorno della bella stagione veniva celebrato con festeggiamenti all’aperto per celebrare il legame con la natura.
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