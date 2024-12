Ogni sigaretta accorcia l’aspettativa di vita di 20 minuti

ROMA – Ogni sigaretta vale 20 minuti di vita. Una recente analisi condotta dall’University College di Londra conferma i devastanti effetti del fumo sulla salute e sull’aspettativa di vita. Lo studio ha rilevato che una singola sigaretta riduce mediamente di circa 20 minuti la durata della vita di una persona. Questo significa che un pacchetto da 20 sigarette vale quasi sette ore in meno di vita.

Secondo i dati, un fumatore che consuma 10 sigarette al giorno potrebbe risparmiare un giorno intero di vita smettendo entro l’8 gennaio, una settimana interrompendo entro il 5 febbraio e un mese entro il 5 agosto. Alla fine dell’anno, con l’astinenza totale, avrebbe guadagnato 50 giorni di vita.

Il fumo rappresenta una delle principali cause prevenibili di malattia e mortalità a livello globale. Si stima che uccida fino a due terzi dei consumatori a lungo termine.

La dott.ssa Sarah Jackson, principale autrice dello studio, ha evidenziato che il fumo non accorcia solo gli anni di vecchiaia, ma compromette anche la salute durante la mezza età. “Un fumatore di 60 anni avrà in genere il profilo di salute di un non fumatore di 70 anni”, ha dichiarato. Anche se esistono variazioni individuali, legate a fattori genetici o alle abitudini specifiche di consumo, la ricerca sottolinea che non esiste un livello sicuro di esposizione al fumo.

Studi precedenti hanno dimostrato che il rischio di malattie cardiovascolari e ictus si riduce solo del 50% per coloro che fumano una sigaretta al giorno rispetto a chi ne consuma 20. Questo implica che smettere completamente è essenziale per massimizzare i benefici per la salute.

