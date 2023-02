Ohio come Chernobyl: le immagini shock del disastro ambientale

ROMA – Centinaia di animali morti, tra cui pesci e fauna selvatica, numerose persone in stato di malessere, falde acquifere a rischio avvelenamento. Uno scenario apocalittico quello che sta avvenendo in Ohio, dove un treno cargo che trasportava sostanze chimiche è deragliato, rilasciando nell’aria una grande nube tossica. L’incidente è avvenuto lo scorso 3 febbraio, ma dopo più di 10 giorni alcuni vagoni stanno ancora bruciando, continuando a disperdere agenti chimici dannosi, come il cloruro di vinile, che hanno contaminato il fiume Ohio. Un disastro ambientale che potrebbe trasformare l’Ohio nella Chernobyl degli USA.

This is what they call a "controlled release" The train derailment in Ohio at a little town called East Palestine had at least 5 tanker cars full of toxic flammable chemicals, apparently the only options were to let it burn like this or it would go off like a bomb. pic.twitter.com/SfogMDO9hd— 🥀_Imposter_ (@Imposter_Edits) February 7, 2023

Nos EUA 🇺🇸 aconteceu um desastre como a de Chernobyl. Em Ohio, ocorreu o que pode ser um dos maiores desastres ecológicos da história dos Estados Unidos. Um trem descarrilou com 100.000 galões de cloreto de vinil, explodindo em uma enorme bola de chuva tóxica que envenenou tudo. pic.twitter.com/VjeIt89ZKt— ⒿⓄⒸⒺâ“�â“‚â“„ ⒸⒾⓂⒶⓈ ® (@JocelmoCimas) February 13, 2023

This is Ohio’s Chernobyl. pic.twitter.com/NoPRWiWvoy— Stew Peters (@realstewpeters) February 13, 2023

This is not UFO.This is Ohio’s Chernobyl.#Ohio #OhioChernobyl pic.twitter.com/nWSXiSCBJI— 东土大å”� (@UrL1Q8Vrmgu8gtz) February 14, 2023

Ohio sky pic.twitter.com/H2mq8zpaJS— Russian Market (@runews) February 15, 2023

Ohio animals are dead everywhere pic.twitter.com/OSQPLIv5NB— Carmandy Graff (@GraffCarmandy) February 15, 2023

Jeremy Loffredo is in East Palestine, Ohio and reporting "creeks filled with dead frogs and fish." pic.twitter.com/pYXWMFZRqZ— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 15, 2023

