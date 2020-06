Ok Camera a election day a settembre. Pd, i seggi fuori dalle scuole. E Conte dice sì

AGI – Dopo giorni di ostruzionismo e duro scontro tra maggioranza e opposizioni, arriva il primo via libera della Camera (257 sì e 148 no) al decreto Elezioni, con il voto contrario di Forza Italia, FdI e Lega. E nel governo si fa strada l’ipotesi di aprire i seggi elettorali non all’interno delle scuole bensì in altri luoghi (si pensa alle palestre, ma c’è anche chi ipotizza le caserme) così da evitare di dover chiudere le scuole a pochi giorni dalla riapertura dell’anno scolastico. La proposta, avanzata dal segretario Pd Nicola Zingaretti, è stata subito accolta dal premier Giuseppe Conte.

