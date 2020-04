OK Consiglio Comunale Bologna a maggiori tutele per i riders

Doppio ok del Consiglio comunale di Bologna alla sicurezza dei riders proprio nel giorno in cui i Riders Union Bologna hanno messo in atto un’azione di mailbombing nei confronti della Regione per sollecitare un regolamento regionale prescrittivo. L’aula ha approvato due odg, uno presentato dal consigliere Andrea Colombo (Partito Democratico) e l’altro dal collega Federico Martelloni (Coalizione Civica), riguardano la tutela della salute e la sicurezza dei riders e ciclofattorini sia rispetto all’emergenza coronavirus attuale, che alla fase 2, che alle tutele già previste dalla Carta di Bologna. Il documento presentato da Colombo chiede alla Giunta di “farsi parte attiva con la Regione Emilia-Romagna affinché l’ordinanza presidenziale vigente sia integrata prevedendo con urgenza,

