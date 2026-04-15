ok-definitivo-senato-a-ddl-sanzioni-a-tutela-prodotti-alimentari

Roma, 15 apr. (askanews) – Il Senato ha approvato in via definitiva e senza voti contrari il disegno di legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. Il provvedimento vuole “offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare”.

Il provvedimento si compone di 21 articoli, suddivisi in 3 titoli: sanzioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali.