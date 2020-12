AGI – Ok della Camera alla manovra, con 298 si’. I voti contrari sono stati 125, 8 gli astenuti. L’Aula di palazzo Madama dovrebbe approvare in via definitiva il testo il 30 dicembre. E’ la previsione che viene fatta in ambienti parlamentari. Secondo fonti qualificate anche in Senato non vi sarebbe alcun problema di numeri per il via libera alla legge di Bilancio.

Ok trasversale all’ordine del giorno di Meloni su più risorse e poteri a Roma Capitale.

“E’ stato accolto l’ordine del giorno M5s che impegna il governo a portare avanti il progetto di maggiore autonomia amministrativa per Roma Capitale” dichiarano in una nota i portavoce romani del MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato,

Ok della Camera alla manovra da 40 miliardi, ora tour de force al Senato

