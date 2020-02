Ok dell’assemblea alla liquidazione, Air Italy volerà fino al 25 febbraio

Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, “a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficolta’ del mercato hanno deciso all’unanimita’ di mettere la societa’ Air Italy in liquidazione in bonis”. Lo si legge in un comunicato.

In questa fase – prosegue la nota – Air Italy lavorera’ per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente.

