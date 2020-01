Okaka-Sema-De Paul: 3-0 al Sassuolo, l’Udinese di Gotti ‘divora’ i neroverdi a pranzo

​​Udinese e ​Sassuolo in campo per il lunch match della 19esima giornata del campionato di Serie A, stagione 2019/2020. Una sola assenza nei friulani con l’infortunato Samir non convocato. Lunga lista di indisponibili nel Sassuolo: squalificati Berardi (2 giornate) e Locatelli, assenti gli infortunati Chiriches, Marlon, Tripaldelli, Duncan e Defrel. Gotti ha scelto il 3-5-2 rispolverando in difesa il brasiliano Rodrigo Becao. Larsen e Sema sulle fasce, attacco affidato a Okaka e Lasagna. Nel… continua a leggere sul sito di riferimento